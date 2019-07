Edouard Philippe devant Benjamin Griveaux et Cédric Villani dans des sondages à Paris ?

« Edouard Philippe est le maire dont Paris a besoin »

Antoine Rufenach, le 4 juillet 2019.



« A deux jours du grand oral devant la Commission nationale d'investiture (CNI), le choix du candidat LaREM aux élections municipales de Paris n'est pas encore fait. Alors que tout le monde se focalise sur le duel entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, le nom d'Édouard Philippe resurgit. Fera-t-il un bon candidat ? »

Le Bourdin Direct du lundi 8 juillet 2019 sur le site de RMC.

« Mais les instituts de sondage vont lancer des sondages pour tester Edouard Philippe ! Et donc on verra qui a le plus de chance de battre Anne Hidalgo ! Et si tout à coup ces sondages nous disaient qu'Edouard Philippe est très nettement devant ? Ca risque de rebattre les cartes ! »

« C'est possible ! »

Qui, par ordre alphabétique, de Benjamin Griveaux ou d'Edouard Philippe, ou de Hugues Renson ou de Cédric Villani serait le mieux à même de battre Anne Hidalgo ? C'est la question qui taraude LREM, surtout depuis la tribune de l'ancien Maire du Havre Antoine Rufenach dans laquelle il affirme :Le choix du meilleur candidat pour battre Anne Hidalgo refaisant surface à quelques jours du choix de la commission d'investiture d'En Marche, Jean-Jacques Bourdin a demandé l'avis deAlain Neumann :Jean-Jacques Bourdin :