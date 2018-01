La bio d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens (Somme).

Marié, sans enfant.

Formation :

Trois années en prépa littéraire au lycée Henri IV à Paris ;

Deux échecs au concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure ;

Diplômé de Sciences Po en "section Internationale" puis section "Service public" ;

Maîtrise et DEA de philosophie à Paris - Nanterre : mémoires sur Machiavel et Hegel ;

Assistant éditorial de Paul Ricoeur en 2000 ;

Stagiaire en 2000 au cabinet de Georges Sarre (PS, proche de JP Chevenement), maire du 11e arrondissement de Paris ;

ENA promotion Léopold Sédar Senghor en 2004 ;

Membre de la confrérie du Grand Buffalo à Strasbourg (ENA) ;

Choisit l’Inspection Générale des Finances et devient Haut-fonctionnaire à Bercy ;

Enseigne la culture générale à Sciences Po ;

Rapporteur adjoint de la commission Jacques Attali installée par Nicolas Sarkozy pour relancer la croissance économique ;

Se met en disponibilité de Bercy ;

Entre à la Banque Rothschild et en devient associé-gérant ;

Au Parti Socialiste de 2006 à 2009,

Sans Etiquette politique de 2009 à 2016,

En Marche ! qu'il fonde le 6 avril 2016, alors qu’il est encore ministre de l’économie ;

Premier grand meeting à la Mutualité ​le 12 juillet 2016 « jusqu’à 2017 et jusqu’à la victoire » ;

Démissionne du gouvernement le 30 août 2016 ;

Se déclare officiellement candidat à la présidence de la République le 16 novembre 2016 ;

Est qualifié pour le second tour face à Marine Le Pen le 23 avril 2017 avec 24,01 %% des suffrages exprimés soit 8 657 326 voix ;

Emmanuel Macron est élu président de la République française le 7 mai 2017 avec 66,1 % des suffrages exprimés soit 20,7 millions de voix (et 10,6 millions de voix pour Marine Le Pen) et avec un taux record de votes blancs et nuls : les votes blancs, 3 millions de voix ; les votes nuls, 1 million de voix. L'abstention : 12,1 millions de voix.