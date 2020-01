De TerreNeuve à l’Île de Vancouver, les établissements canadiens proposent une palette de formations novatrices et diversifiées et offrent un cadre de recherche exceptionnel.

Côté professionnel, le Canada est connu pour proposer un rapport de proximité entre les salariés et leurs dirigeants. Une hiérarchie moins marquée et une place importante laissée à l’expression de chacun.

L’environnement multiculturel des villes et des campus universitaires est vivement apprécié par les Français, ainsi que la possibilité de choisir un établissement scolaire anglophone ou bilingue.



L’ambassade du Canada vous explique comment organiser votre mobilité au Canada samedi 7 mars 2020 au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires, Lycée Henri IV de Paris.

Rendez-vous samedi 7 mars 2020

au Salon des séjours linguistiques et des voyages scolaires*

de 10h00 à 18h00

au Lycée Henri IV de Paris

1, rue Clotilde 75005 Paris



Assistez à la conférence « Etudier et travailler au Canada, les conseils de l’ambassade » de 11h45 à 12h15 venez trouver toutes les réponses à vos questions :

• Les systèmes éducatifs canadiens

• Étudier dans une université, un collège ou un institut au Canada

• Apprendre l’anglais au Canada

• Les passerelles entre les niveaux

• Les possibilités de travail pendant vos études au Canada

• Les permis d’études



Tous les exposants sont labellisés « Contrat Qualité » par L’Office national de garantie des séjours linguistiques et éducatifs. Avec le soutien du Ministère chargé de la Jeunesse, ils s’engagent et sont contrôlés sur la qualité de l’hébergement, des cours, des activités, de l’encadrement, de l’assistance et de l’organisation générale du séjour.

Revivez ou découvrez le salon en vidéo.