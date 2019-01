Explosion à Paris : trois morts dont deux pompiers et une touriste

Les pompiers étaient déjà sur place au moment de l'explosion. Ils toquaient aux portes des habitants de l'immeuble situé 6 rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, après avoir été alerté par des résidents qui disaient sentir le gaz depuis le 2e étage. Sur les conseils des pompiers, les habitants restaient à l'intérieur de chez eux pendant qu'ils recherchaient l'origine de l'odeur suspecte.



Vers 9 heures du matin ce samedi 12 janvier 2019, les habitants sont secoués par le souffle violent d'une explosion. Les pompiers donnent la consigne d'évacuer rapidement les lieux. Les résidents ont de la difficulté à descendre l'escalier, la cage de l'ascenseur étant complètement éventrée avec un gouffre au centre. Il était compliqué également de descendre jusqu'au rez-de-chaussée à cause de la fumée qui cachait toute visibilité.



Les habitants se sont alors réfugiés au 1er étage. Les pompiers les ont fait descendre 10 minutes plus tard par la fenêtre grâce à une échelle extérieure du côté de la rue Sainte Cécile.



La rue est jonchée de verre et de débris. La boulangerie et le restaurant situés au rez-de-chaussée de chaque côté du n° 6 sont totalement détruits. Les risques d'explosion étaient encore possible.



Trois morts sont à déplorer : deux pompiers et une touriste espagnole. Dix personnes sont grièvement blessées, trente-sept plus légèrement.

Le procureur de Paris, Rémy Heitz, a ouvert une enquête judiciaire pour déterminer la cause de l’explosion.

Les proches des victimes et les personnes concernées par l’événement peuvent obtenir des renseignements au 0 805 200 450.