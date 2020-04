Face à la maladie Covid-19, que choisir en premier

A la mi-avril 2020, les médias annoncent 140.000 décès sur la planète, directement imputables au covid-19.



Arrondissons à 1 million et voyons le pourcentage sur le globe terrestre : 0%. Vous êtes déçus ? Allons à la première décimale : 0,0%. Acharnons-nous et poussons jusqu’à la deuxième décimale : 0,01%.



Conclusion : il y a deux urgences. La première c’est l’emploi. La deuxième c’est le virus.



Il est impossible de chiffrer les dégâts du covid-19, composé de deux nombres :



- le nombre de décès, d’obtention facile, et



- le nombre de disparitions au sein d’une population qui voit présent et avenir chavirer. Disparitions imputables au désespoir de perdre son emploi : certains se laisseront mourir, d’autres se suicideront pour échapper à un destin implacable.



Alors, que choisir en priorité : la faim ou le mal ? Choisir le mal, c’est tourner le dos à la vie, sans être sûr que le mal sera écarté.