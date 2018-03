Foire du Trône : Johnny Hallyday compte sur notre générosité pour l'Institut Rafaël contre le cancer

« Une future maison du cancer et de l'après-cancer pour plus d'excellence et d'humanité dans la prise en charge des malades jusque dans la guérison et le retour dans la vie quotidienne ».

Johnny Hallyday, août 2017.

« Lorsque Johnny Hallyday a connu ce projet, il l'a beaucoup aimé et c'est ainsi qu'il a décidé de le soutenir. Le projet doit être inauguré dans un mois à Levallois-Perret ».

L'un des responsables de l'Institut Rafaël sous la présidence du Docteur Alain Toledano.

« C'est un lieu où les patients seront pris en charge par des cancérologues et une équipe médicale mettant en place un parcours de soins : s'il leur semble que le patient a besoin d'un diététicien, d'un psychologue, d'un acupuncteur, ..., il sera pris en charge pour des soins para-médicaux gratuits ».

« On vous attend pour une grande soirée au profit d'une association qui me tient à coeur l'Institut International de cancérologie de Paris. Tous les bénéfices de la soirée iront à l'Institut Rafaël. Je compte sur vous ».

Le dernier tournage deest réalisé en août 2017 dans sa maison de Marnes-la-Coquette dans un but bien précis : soutenir le projet l'Institut Rafaël ​dont la vocation est de soigner des patients adultes diagnostiqués et suivant un traitement.C'est là qu'interviennent les forains de la Foire du Trône qui, depuis quelques années, organisent une soirée en faveur d'un projet de société à vocation médicale en France.Sensibilisé à la lutte contre le cancer depuis qu'un membre de sa famille a été touché, le président de l'association des Forains de la Foire du Trône au moment des faits, Louis Joubert, un forain issu d'une famille de Forains depuis plusieurs générations, était entré en contact avec des médecins oeuvrant énormément pour les Forains, des véritablesC'est ainsi que les noms de Johnny Hallyday et celui de l'Institut Rafaël lui sont proposés. Johnny Hallyday accepte de parrainer la 1061e édition de la Foire du Trône, sur la Pelouse de Reuilly dans le 12e arrondissement de Paris, en faveur de l'Institut Rafaël.C'est dans ce contexte que le tournage, de ce qui s'est avéré être la dernière interview de Johnny Hallyday, est réalisé pour les Forains de la Foire du Trône.Le président des Forains de la Foire du Trône au moment du tournage était allé à la rencontre de la star, avec une équipe réduite, dans sa propriété des Hauts-de-Seine. Il vient de démissionner de ses fonctions de président au mois de mars, non sans avoir, d'une part, avec Karl Vancraeyenest et les Forains réunis au sein Comité pour le renouveau de la Foire du Trône, stoppé les velléités de la maire (PS) du 12e arrondissement de, et d'autre part, d'avoir, en relation constante avec le manager de Johnny Hallyday, fait réaliser une vidéo sur, Paris Tribune la diffuse avec l'autorisation de l'Institut Rafaël.N'hésitez pas à aider et soutenir l'Institut Rafaël.Par ailleurs, une journée hommage à Johnny Hallyday est prévu toute la journée du dimanche 1er avril à la Foire du Trône.