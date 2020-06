Gazon en plastique et cumul en pleine campagne des municipales à Papeete

Interrogé le 22 juin sur la pertinence d’un gazon en plastique dans sa commune, Michel Buillard, candidat à un 5e mandat à Papeete, répond sur le plateau de Polynésie la 1ère à l’occasion du débat télévisé avant le 2e tour de l’élection municipale :



« Je n’étais pas au courant, le gouvernement ne m’a pas prévenu ».



Pourtant deux membres du conseil municipal de Papeete, tous deux membres de l’exécutif municipal, gèrent des portefeuilles ministériels :

- René Temeharo, ministre de l’équipement et des transports terrestres,

- et Nicole Bouteau, ministre du tourisme et du travail.



L'assemblée de la Polynésie française a voté le 15 mai 2020, en séance plénière, l'interdiction des sacs en plastique à usage unique à compter du 1er septembre 2020.



Un mois plus tard, le gouvernement fait poser sur l’allée centrale du front de mer du gazon en plastique, à proximité de l’organisme chargé de la promotion touristique de Tahiti et de ses îles et de l’arrivée des paquebots.