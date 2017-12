George Weah, un footballeur devenu président de la République

"Je mesure l'importance et la responsabilité de la tâche immense que j'embrasse aujourd'hui. Le changement arrive."

George Weah sur Twitter après l'annonce des résultats définitifs.

Il est élu en 2014 sénateur de la province de Montserrado, la plus peuplée du pays et remporte en 2017 le portefeuille présidentiel à sa troisième tentative.L'ancien footballeur prendra ses nouvelles fonctions en 2018, après avoir largement remporté l'élection présidentielle au Liberia, selon les résultats proclamés jeudi 28 décembre par la commission électorale du pays ouest-africain.Cette élection tourne une page dans l'histoire nationale. Car ni George Weah ni Joseph Boakai n'appartiennent à l'élite "américano-libérienne", issue des descendants des esclaves affranchis et qui domine la plus ancienne république d'Afrique depuis sa création, à l'exception de la présidence de Samuel Doe (1980-1990).Peuplé par environ 4,3 millions d'habitants à 85 % de confession chrétienne, le Liberia a connu en 2014 une épidémie dramatique de fièvre hémorragique due au virus Ebola avec 599 cas dont 323 décès (chiffres OMS).George Weah, ex-footballeur et l'une des personnalités libériennes les plus connues dans le monde, promet entre autres de faire de sa terre natale un grand pays. Ses adversaires lui reprochent son inexpérience politique. ll promet de lutter contre la pauvreté et la corruption.