Ghost shadows : première exposition en France de l'artiste américain Maury Samuel

Maury vit entre Paris, New-York et Los Angeles. Pour sa première exposition en France, Maury Samuel présente des tableaux qui renvoient à un imaginaire fantasmagorique, un espace-temps irréel où errent ceux à qui nous pensons – qu’ils soient vivants ou disparus – que nous les ayons connus ou non, d'où le titre de l’exposition : Ghost shadows.



Regarder les peintures de Maury Samuel, c’est entrer dans un univers onirique. Au-delà de la seule représentation picturale, ce sont alors des histoires incroyables qui nous happent. Chaque tableau raconte un récit, des instants de vie, des instantanés de destinés. Il y a ce que l’œil perçoit au premier regard, puis notre cerveau prend le relais. La figure féminine est omniprésente dans l’œuvre de l’artiste – même si des personnages masculins apparaissent. Avec leurs grands yeux hypnotiques, nous sommes pris à témoin du poids de leur histoire…., de notre histoire à l’instant présent.



En 2018, Maury Samuel peint la première de ses peintures de la série Primitive. Il a été inspiré par un personnage de son deuxième livre, Dahya, une femme berbère vivant dans le désert du Sahara, jeune, sauvage et sans instruction. La peinture la représente dans une violente tempête de sable dans laquelle elle peine à survivre.



S’en suit la série Primitive avec des hommes et des femmes dans diverses situations, humeurs et environnements. L'utilisation de couleurs primaires audacieuses et d'expressions fortes et vives, représente les émotions, les désirs et les peurs des personnages dans des circonstances incertaines et parfois mystérieuses.