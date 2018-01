Handball Gabon 2018 : la Tunisie décroche sa dixième couronne

"C'est une revanche, On a eu un passage à vide en première mi-temps- Mais, on a réussi à prendre l'avantage au score et à gérer durant toute la deuxième partie".

L'ailier Aymen Toumi à nos confrères présents à cette finale au Gabon.

L'équipe de handball des "Aigles de Carthage" retrouve sa couronne de championne d'Afrique ce 17 janvier 2018 à Libreville au Gabon. Les Tunisiens battent le tenant du titre dans une confrontation musclée (26-24) et augmente le nombre de ses couronnes à 10, à l'occasion de cette 23ème édition de la CAN Gabon 2018.Les "Aigles de Carthage" qui battent leur propre record possèdent une bonne équipe qui risque de défrayer la chronique à l'occasion du prochain mondial 2019.Les Tunisiens restaient sur des échecs ces dernières années avant de se reconstruire pour frapper fort lors de cette édition du CAN 2018. Elle a perdu les deux finales consécutives jouées respectivement en 2014 en Algérie face à l'Algérie et en Égypte en 2016 face aux Pharaons.La Tunisie prend donc sa revanche deux années plu tard sur la solide formation égyptienne. A la mi-temps, les Égyptiens menaient pourtant 15-13.La troisième place de cette édition revient à l'Angola qui bat le Maroc (29-26) et rejoint la Tunisie vainqueur et l'Égypte finaliste pour le prochain mondial organisé conjointement par l'Allemagne et le Danemark du 9 au 27 janvier 2019.Le pays organisateur termine à la cinquième place en battant l'Algérie (24-23). Le Gabon sous la houlette de l'ex star française, Jackson Richardson réalise la meilleure performance de son l'histoire dans cette discipline.La grosse déception revient au camp algérien qui obtient la dernière place , un résultat jamais réalisé dans une compétition africaine. Les Fennecs doivent se reconstruire afin de revenir à leur meilleur niveau. L'Algérie, avec ses sept titres, reste la deuxième meilleure sélection africaine de l'histoire de la petite balle derrière la Tunisie avec 10 trophées et devant l'Égypte avec 6 titres.