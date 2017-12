Handball : des Françaises en Or

Face à une coriace équipe Norvégienne, une machine à gagner avec deux titres olympiques, trois sacres mondiaux et quatre médailles d'or européennes lors de la dernière décennie, les Françaises y ont cru jusqu'au bout. Et elles l'ont fait !



En battant en finale ce dimanche 17 décembre 2017 à Hambourg en Allemagne la favorite de cette compétition, la France devient ainsi la deuxième nation à décrocher les deux titres mondiaux, masculins et féminin.



C'est historique pour la petite balle française, les Bleues décrochent une médaille internationale pour la troisième fois d'affilée, après avoir obtenu l'argent aux Jeux Olympiques de Rio et le bronze à l'Euro 2016.



Ce double exploit ne s'était plus réalisé depuis 35 ans, quand l'Union Soviétique avait raflé les deux médailles d'or en 1982.



Enfin, il y a des victoires dont on ne mesure pas tout de suite la portée. Celle de l'équipe de France en fait partie. Outsiders données perdantes avant même que le match ne soit joué, les Bleues ont déjoué tous les pronostics ce dimanche après-midi, à l'issue d'un suspense insoutenable.