Incendie dans la résidence pour personnes âgées Au coeur de Belleville

La résidence propose 74 appartements de type T1 bis composés d’une entrée avec placard, d’un séjour avec un coin chambre, d’un coin cuisine à équiper et d’une salle d’eau équipée, moyennant un loyer et charges de 836,26 Euros mensuels et des services collectifs inclus, prestations obligatoires ou facultatives : restauration (déjeuner : environ 7 €, dîner : environ 6 €, dîner léger : environ 2 €, tarif invité : environ 9 €, un verre de vin à environ 80 centimes d'euro, de la tisane pour environ 5 € par jour), lessive : environ 2 €, séchage à moins de 1 €, place de parking dans un garage pour environ 60 € par mois, photocopies en noir et blanc et couleur,...

Chaque logement, personnalisable avec les meubles des résidents, dispose d’un dispositif d’appel et d’assistance 24h/24 et 7 jours sur 7. Une chambre d’hôte est également proposée pour l’hébergement de personnes proches lors des visites pour environ 24 € la nuit pour deux personnes.