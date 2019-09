Jacques Chirac enterré à proximité du dernier président du conseil de Paris

« Je me souviendrai toujours de cette matinée de février où j'ai appris la mort de Bernard Lafay, dernier président du conseil de Paris. Bernard Lafay était l'image même de la vie, d'une vie souriante et affable et sa brutale disparition nous a tous profondément touché. Notre peine fut immense et c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque aujourd'hui sa mémoire. »

Archives de TF1 disponibles à l'INA

Comme un clin d'oeil de l'Histoire parisienne : de part et d'autre de la statue du souvenir,(1932 - 2019), premier Maire de Paris sous la Ve République, sera enterré au cimetière du Montparnasse à proximité de(1903-1977), dernier Président du Conseil de Paris.Le jour de son élection en mars 1977, Jacques Chirac avait rendu hommage à son prédécesseur, sonen tant que Maire de Paris :Bernard Lafay, entré au conseil municipal de Paris en 1945 qu'il préside ensuite, tour à tour député de Paris, sénateur de Paris, ministre, secrétaire d'Etat, est à l'origine de la réforme du statut de Paris. Dernier président du Conseil de Paris (1975-1977), il décède d'une crise cardiaque en pleine campagne électorale aux côtés de Jacques Chirac.En 1977, le conseil de Paris comptait 109 conseillers, contre 162 aujourd'hui. La Mairie de Paris fonctionnait avec 33.000 agents, contre environ 50.000 - 60.000 aujourd'hui, ce chiffre étant une estimation : la Ville de Paris ne connaît pas le nombre exact de ses agents selon les affirmations d'adjoints au Maire en conférence de presse.Pour les Parisiens, Jacques Chirac a été le meilleur Maire de Paris jusqu'à ce jour.