www.maohitribune.com Jacques Chirac, les Tahitiens et la Polynésie française Les apports et les oublis de part et d'autre. Jacques Chirac, un amoureux de la Polynésie française, de ses traditions, de ses habitants et de ses îles. Un Président de la République également soucieux et responsable de l'avenir de la France et de ses dépendances.

Les relations du Président de la République avec les Polynésiens marquent un tournant en 1995, deux ans avant la dissolution de l'Assemblée nationale provoquant une alternance politique au sein de l'hémicycle. De septembre 1995 à janvier 1996, les six derniers tirs nucléaires français dans le Pacifique Sud provoquent des émeutes à Tahiti, ainsi que l'émoi au Japon, en Australie et dans les pays voisins du Pacifique.



L'aéroport international de Tahiti - Fa'a'a et la capitale administrative de Papeete sont saccagés. Les deux amis de toujours, co-fondateurs du RPR en décembre 1976, connaissent les premières tensions dans leur relation politique. Le territoire, représenté par Gaston Flosse, négocie avec l'Etat, représenté par Jacques Chirac, la pérennité du Fonds de reconversion de l'économie polynésienne, initialement créé pour une durée de dix ans. Il s'agit de compenser à vie la perte financière que représentait la fermeture du Centre d'expérimentation du Pacifique et ses conséquences : le départ de militaires et d'ingénieurs avec les familles, le phénomène du chômage de longue durée, l'exode sur Tahiti des îliens des autres archipels et l'apparition d'une pauvreté subitement visible dans la rue.

Sans la Polynésie et l'arme nucléaire, la France ne serait pas devenue la France

« La Polynésie française a participé de manière déterminante à la Défense nationale et à la Sécurité extérieure de la France qui ne l'oubliera jamais (...) Sans la Polynésie, la France ne serait pas la grande puissance qu'elle est, capable d'exprimer, dans le concert des nations, une position autonome, indépendante et respectée. La République ne l'oublie pas. » Discours de Jacques Chirac aux membres du gouvernement à Tahiti le 26 juillet 2003. A Tahiti le 26 juillet 2003, le chef de l'État rappelle la dette de la France à l'égard de la Polynésie française qui a hébergé les essais nucléaires français sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa dans l'archipel des Iles Gambier.

La dette nucléaire de la France vis-à-vis de la Polynésie française

« La Polynésie pourra utiliser librement cette enveloppe, en fonction de ses propres choix et non des priorités qui lui seraient dictées par une planification centralisée ». Jacques Chirac, Président de la République, à Tahiti le 26 juillet 2003. Le Président de la République transforme alors le Fonds de reconversion de l'économie polynésienne en une dotation globale de développement économique d'un montant annuel de 18 milliards de francs Pacifique - soit 151 millions d'euros.

Jacques Chirac et le statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004 1) Le président de la Polynésie française, 2) Le gouvernement de la Polynésie française, 3) L'assemblée de la Polynésie française et 4) Le conseil économique social et culturel, dont le président est nommé par le Président de la République française. ​cf. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Le vote du nouveau statut en février 2004, au lieu de profiter à Gaston Flosse et à sa majorité, profite à ses opposants à leur grande surprise, lors des élections territoriales qui voient l'élection du premier Président de la Polynésie française en juin 2004 : l'indépendantiste Oscar Temaru, fonctionnaire de l'Etat à la retraite issu du corps des Douanes. Ils sont actuellement 130 douaniers à exercer en Polynésie française avec deux missions : l'encaissement des taxes à l'importation pour le compte du Gouvernement de la Polynésie et le combat contre les trafics (drogues, armes) pour le compte de l'Etat.



S'ensuit neuf longues années d'instabilité politique où la Polynésie française connaît 10 Présidents de la Polynésie française,13 gouvernements ainsi que 10 présidents de l'Assemblée de la Polynésie française. Il faudra attendre deux modifications du statut de la Polynésie française en 2007 (1) et en 2011 (2), ainsi que les élections à l'Assemblée en 2008 et en 2013 pour que le "pays" d'outre-mer retrouve une stabilité politique qui lui faisait défaut depuis 2004.



Une autre explication de la défaite de Jacques Chirac en Polynésie, avec un statut d'autonomie « taillé sur mesure » pour Gaston Flosse selon certaines sources, tiendrait au rejet par la population d'un développement à marche forcée depuis 1962 qui les dépasse de plus en plus, suite à la création du Centre des expérimentations nucléaires. Les choses ont bien changé : il y a développement et Développement. Or, en dépit de la baisse de la natalité, les prévisions démographiques annoncent un million d'habitants à l'horizon 2050, voire avant. Les élus de la Polynésie française ne semblent pas avoir pris pleinement conscience des bouleversements à venir qu'il s'agit d'anticiper afin de ne pas aggraver les inégalités. A Paris, un nouveau statut est en préparation afin de doter la collectivité d'outre-mer de quatre institutions :Le vote du nouveau statut en février 2004, au lieu de profiter à Gaston Flosse et à sa majorité, profite à ses opposants à leur grande surprise, lors des élections territoriales qui voient l'élection du premier Président de la Polynésie française en juin 2004 :, fonctionnaire de l'Etat à la retraite issu du corps des Douanes. Ils sont actuellement 130 douaniers à exercer en Polynésie française avec deux missions : l'encaissement des taxes à l'importation pour le compte du Gouvernement de la Polynésie et le combat contre les trafics (drogues, armes) pour le compte de l'Etat.S'ensuit neuf longues années d'instabilité politique où la Polynésie française connaît 10 Présidents de la Polynésie française,13 gouvernements ainsi que 10 présidents de l'Assemblée de la Polynésie française. Il faudra attendre deux modifications du statut de la Polynésie française en 2007 (1) et en 2011 (2), ainsi que les élections à l'Assemblée en 2008 et en 2013 pour que le "pays" d'outre-mer retrouve une stabilité politique qui lui faisait défaut depuis 2004.Une autre explication de la défaite de Jacques Chirac en Polynésie, avec un statut d'autonomiepour Gaston Flosse selon certaines sources, tiendrait au rejet par la population d'un développement à marche forcée depuis 1962 qui les dépasse de plus en plus, suite à la création du Centre des expérimentations nucléaires. Les choses ont bien changé : il y a développement et Développement. Or, en dépit de la baisse de la natalité, les prévisions démographiques annoncent un million d'habitants à l'horizon 2050, voire avant. Les élus de la Polynésie française ne semblent pas avoir pris pleinement conscience des bouleversements à venir qu'il s'agit d'anticiper afin de ne pas aggraver les inégalités.

L'oubli majeur du statut de 2004



La première institution du territoire ne figure dans aucun statut : l'Académie tahitienne, créée en 1972 par la délibération 72-92 de l'assemblée territoriale.

Article 1er. — Il est créée en Polynésie française une institution culturelle dénommée Académie Tahitienne, qui sera composée de vingt membres. Délibération n° 72-92 de l'Assemblée territoriale. L' Académie marquisienne - « Tuhuna ’Eo Enata » est elle aussi oubliée dans le statut de 2004. Article 1er. — Il est créé une institution culturelle dénommée Académie marquisienne - « Tuhuna ’Eo Enata ». Délibération n° 2000-19 de l'Assemblée territoriale du 27 janvier 2000 portant création de l'Académie marquisienne - - « Tuhuna ’Eo Enata ».



L'Académie pa'umotu « Karuru Vanaga » sera créée en 2008, également en tant qu'institution culturelle pour la préservation des huit dernières langues à être encore parlées sur les atolls des Tuamotu.

Quant au nouveau statut d'autonomie de la Polynésie française voté le 5 juillet 2019, la nouvelle LOI organique prend soin de ne citer aucune de ces trois institutions de la Polynésie française. Ainsi, ni à Paris ni à Tahiti, le rôle important de l'académie tahitienne, de l'académie marquisienne, et de l'académie pa'umotu ne devrait, semble-t-il, être gravé dans la pierre du nouveau statut d'autonomie de la Polynésie française, les laissant par là-même à la merci du politique au niveau local.



Jacques Chirac était conscient de toutes les implications du nouveau statut en préparation en 2003 ? L' A Tahiti et à Paris, les rédacteurs du statut d'autonomie interne de la Polynésie française au sein de la République, voté en février 2004 oublient les premières institutions de la collectivité d'outre-mer et pas les moindres.La première institution du territoire ne figure dans aucun statut : l', créée en 1972 par la délibération 72-92 de l'assemblée territoriale.

Jacques Chirac n'est plus revenu en Polynésie française depuis juillet 2003 « petit accident vasculaire », autrement dit un accident vasculaire cérébral. Il y est resté une semaine.



Depuis son départ de l'Élysée en 2007, Jacques Chirac s'est retrouvé plusieurs fois à l'hôpital, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016, y compris alors qu'il devait assister au procès des emplois fictifs de la Mairie de Paris en raison de « troubles de la mémoire » en septembre 2011.



Ce 26 septembre 2019 au matin, il vient de s'éteindre « au milieu des siens. Paisiblement. » A partir de septembre 2005, la santé du Président de la République devient fragile. Jacques Chirac encore en exercice est hospitalisé en urgence à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, dans le 5e arrondissement de Paris, pour un, autrement dit un accident vasculaire cérébral. Il y est resté une semaine.Depuis son départ de l'Élysée en 2007, Jacques Chirac s'est retrouvé plusieurs fois à l'hôpital, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016, y compris alors qu'il devait assister au procès des emplois fictifs de la Mairie de Paris en raison de

