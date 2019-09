Jacques Chirac, premier Maire de Paris, est mort

"Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement."

Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac et gendre de Jacques Chirac, à l'AFP le 26 septembre 2019.

Jacques Chirac : 1932 - 2019.Maire de Paris pendant dix-huit ans, du 25 mars 1977 au 16 mai 1995, il devient Président de la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007. Il démissionne de la présidence du conseil général de la Corrèze en devenant Maire en 1977. C'est lui qui ramène la durée du mandat présidentiel à cinq ans contre sept ans auparavant.Jacques Chirac devient en mars 1977 le premier Maire de Paris, une ville administrée jusque là, de 1871 à 1977, par l'État, et qui n'avait donc pas de maire.A la tête de la capitale, Jacques Chirac ne disposait d'aucun pouvoir de police municipale, lequel était exercé par la préfecture de police de Paris.Au cours de son mandat, en 2002, un partage se fait entre les pouvoirs de police du maire de Paris et du préfet de police.En 2020, la ville de Paris disposera de sa propremais dans les faits, le partage des pouvoirs perdure entre la mairie de Paris et la préfecture de police de Paris.Un exemple : la lutte contre le bruit lié au fonctionnement normal d'un établissement tenu par des professionnels (bruit provenant de la climatisation, ou du public reçu dans l'établissement, ...) est de la compétence de la Ville de Paris. En revanche, la lutte contre le bruit provenant de la diffusion de musique (hors écoles de musique et de danse) relève de la compétence de la Préfecture de police de Paris. En cas de tapage nocturne, mais également le bruit d'une terrasse de café ou lié à un rassemblement dans la rue,..., il faut contacter le commissariat de police et les services de la Ville de Paris. La loi qui a créé la Ville de Paris ne s'était pas penchée sérieusement sur la question de sécurité, la Maire de Paris Anne Hidalgo étant, à l'époque, farouchement opposée à la création d'une police municipale à Paris. Elle avait eu l'oreille du gouvernement de François Hollande, un autre Corrézien de coeur comme Jacques Chirac à être devenu Président de la République.Un autre Corrézien brigue la première place à Paris pour les municipales 2020 : le conseiller de Paris du 18e arrondissement depuis 2008 et député de Paris depuis 2017, Pierre-Yves Bournazel (LR pro-macron).A l'ouverture de la prochaine séance du conseil de Paris, prévue le lundi 30 septembre 2019, un hommage sera rendu à Jacques Chirac, avec à la clé plusieurs interventions de la part des élus parisiens l'ayant connu.