L'affaire Gallerneau Loiseau Mestre crée le débat

Alors qu'elle souhaite faire son deuil en paix, la famille de Patricia Gallerneau est contrainte de confirmer et de démentir :



- Oui, Patricia Gallerneau a démissionné le 5 juillet 2019 avec effet le jour même. Sa famille détient un exemplaire original de ses dernières volontés : sa lettre de démission ; pour ne pas que Patrick Loiseau puisse la remplacer.



- Oui, Patricia Gallerneau a rédigé et signé elle-même sa lettre de démission le 5 juillet 2019 avec effet immédiat. Des bruits provenant de l'Assemblée nationale répandaient la rumeur que la lettre de démission de Patricia Gallerneau était un faux.



La maladie a eu raison de ses forces et Patricia Gallerneau décède brutalement le 6 juillet 2019.



Verbalement, Patricia Gallerneau avait également souhaité que, suite à sa démission, son directeur de cabinet Alexandre Fichou puisse se présenter aux élections législatives partielles dans sa circonscription.



Le tandem MoDem-LREM formé avec Patrick Loiseau a fonctionné pendant environ six mois avant de voler en éclat, raconte des proches. Patrick Loiseau n'aurait pas présenté ses condoléances, ni à la famille de Patricia Gallerneau, ni à son équipe parlementaire à Paris ; il ne serait pas venu non plus aux funérailles. Il ne se serait manifesté que pour récupérer le bail de la permanence de Patricia Gallerneau à La Roche-sur-Yon.