L'affaire Roger Quilliot éclaire l'affaire Gallerneau Loiseau Mestre

La présence à l’Assemblée nationale de l’ancien suppléant de Madame Patricia Gallerneau en qualité de député depuis le 10 juillet 2019 n’est ni légale, ni légitime (...)



Il convient de souligner que la démission d’un parlementaire n’a pas à être acceptée ou discutée par quiconque en ce qui concerne sa validité et qu’il n’y a pas de préavis. Ainsi, c’est le démissionnaire qui fixe la date d’effet qui résulte de sa prise de décision sur sa démission (...)



La situation actuelle est donc contraire au fonctionnement d’un Etat de droit qui doit assurer la tenue d’élections libres et démocratiques (...)



Monsieur Patrick Loiseau (...) ne peut siéger au sein de l’Assemblée en bénéficiant de sa qualité de suppléant qui a cessé d’être effective du fait de la démission de Madame Patricia Gallerneau le 5 juillet 2019. Monsieur Patrick Loiseau ne peut siéger à l’Assemblée Nationale que s’il est élu après l’organisation d’une nouvelle élection législative.

Raoul Mestre, communiqué de presse du 16 juillet 2019.

"Je dénonce un complot : conspiration à l'Assemblée nationale sur fond d'omerta (...) petits arrangements (...)

Patrick Loiseau est sur un siège éjectable (...)

Cette affaire est sans précédent dans l'histoire constitutionnelle. Elle illustre l'affaissement de la démocratie".

Raoul Mestre, communiqué de presse du 23 juillet 2019.



Raoul Mestre a adressé une requête sous forme de lettre le 16 juillet 2019- au ministre de l'intérieur afin qu'il émette un avis rectificatif et qu'il organise des élections législatives partielles ;- au président de l'Assemblée nationale afin qu'il constate la fin du mandat de Patrick Loiseau qui n'est plus éligible au remplacement de Patricia Gallerneau et qu'il réunisse les membres du Bureau de l'Assemblée nationale pour qu'ils saisissent le Conseil constitutionnel de la déchéance de la qualité de membre de l'Assemblée de Patrick Loiseau qui ne peut pas siéger compte-tenu de la démission de Patricia Gallerneau ;- et à la ministre de la justice et garde des sceaux afin qu'elle prononce la déchéance de la qualité de membre de l'Assemblée nationale de Patrick Loiseau devenu inéligible depuis la fin de l'élection de Patricia Gallerneau du fait de sa démission.Dans un deuxième temps, il saisit le Conseil constitutionnel le 22 juillet 2019,confirme la haute juridiction à Ouest-France le 23 juillet.Dans un second communiqué de presse, il nomme :