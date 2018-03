L'association SOS Paris dépose plainte contre Anne Hidalgo pour « délit de favoritisme »

: Selon la secrétaire générale de SOS Paris,, la Maire de Paris aurait accordé un bail à construction et un permis de construire Bertrand Delanoë lance le projet en septembre 2008 quelques mois après sa réélection à la Mairie de Paris. La réalisation de la Tour Triangle prévoit un PPP, Partenariat Public Privé, et doit revenir à la Ville de Paris 80 ans après son édification, à l'expiration du bail emphytéotique accordé à Unibail-Rodemco. Anne Hidalgo , élue à la Mairie de Paris en avril 2014, maintient le projet contre l'avis de ses alliés écologistes à la Mairie de Paris ; la hache de guerre est enterrée entre la candidate et les écologistes le temps de la campagne des municipales 2014.Le groupegère les centres commerciaux au Forum des Halles et au Carrousel du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris, aux 4 Temps, Vélizy 2, Rosny 2, Parly 2, Aéroville et Carré Sénart en lle-de-France, sans compter à Lille, à Lyon et à Cagnes-sur-mer en France, et en Europe aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Pologne, en République Tchèque, en Autriche, et en Espagne.explique la multinationale, ainsi que desgérant, et la future Tour Triangle, un bâtiment pyramidal de 180 m de haut qui doit être construit porte de Versailles.Les travaux de la Tour Triangle devraient normalement débuter en 2020 mais l'association SOS Paris a plusieurs recours à son arc.Pour la plainte déposée le 1er mars 2018 au Procureur de la République,explique le conseil de l'associationIl n'y a pas que la Tour Triangle contre laquelle se bat l'association parisienne, mais également contre le projet de la Fédération Française de Tennis dans les Serres d'Auteuil dans le 16e arrondissement dont l'affaire est en appel, contre le projet de baignade de la Ville de Paris dans le Bois de Vincennes, et contre l'emplacement de la Grande Roue place de la Concorde.A suivre sur Paris Tribune.

Article réactualisé le 2 mars 2018 à 12h30.