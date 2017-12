L'avenir de la Foire du Trône en suspens

L’eau de baignade sera recyclée et traitée par filtration biologique. Deux bassins filtrants, d’une surface totale de 2400 m², seront implantés à proximité de la pelouse de Reuilly dans des clairières forestières très peu fréquentées (...) La période annuelle d’ouverture au public s’étendra du 15 juin au 15 septembre environ.



Elle sera précédée par une période de montage et de mise en service d’environ cinq semaines et sera suivie par une période de démontage de trois semaines. La période d’exploitation de la baignade s’étendra donc de début mai à début octobre (...)



Après une enquête publique (...) prévue en février-mars 2018 (...), l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU à la fin du 1er semestre 2018, le permis d’aménager pourra ensuite être délivré en juillet 2018. Le début des travaux de création de l’aire de baignade pourrait commencer en octobre 2018 pour une mise en essais en mai 2019. La première ouverture au public interviendra à l’été 2019.

Délibération 2017 DEVE 156 - DJS : Aménagement d'une baignade publique dans le lac Daumesnil à Paris 12e - Bilan d’avancement annuel de l’opération et avis favorable du Conseil de Paris sur le dossier présentant le projet.

Au conseil du 12e arrondissement le lundi 6 novembre 2017, la Maire du 12e arrondissement demande et obtient la. Son voeu est rattaché au projet de délibération relatif à « l'aménagement d'une baignade publique dans le lac Daumesnil à Paris 12e - Bilan d’avancement annuel de l’opération et avis favorable du Conseil de Paris sur le dossier présentant le projet » (2017 DEVE 156).Ce dossier phare de la Maire de Paris Anne Hidalgo et de ses alliés écologistes au conseil de Paris s'inscrit dans le planet propose 8 000 m2 de baignade biologique avecpour environParisiens, Franciliens et les touristes.La Foire du Trône représenterait donc une gêne compte-tenu de ce projet chiffré à 9,5 M€ TDC VFE* (coût global et revalorisation de prix, ndlr), demandes incluses de subvention auprès du Fonds d’Investissement Métropolitain et auprès d’autres organismes.