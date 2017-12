L'ex-footballeur du PSG élu Président de la République

George Weah est le deuxième footballeur africain a avoir joué avec Marseille à devenir Président de la République de son pays après le défunt premier président de l’Algérie indépendante, feu Ahmed Benbella, qui a joué dans les années 40 avec le club phocéen.



Le footballeur George Weah, 51 ans, succédera le 22 janvier 2018 à Ellen Johnson Sirleaf, Prix Nobel de la Paix en 2011, ce dernier ne pouvant plus se représenter après deux mandats.



Il remporte haut la main le 26 décembre 2017 les élections de la présidentielle de son pays le Liberia avec 61,5% des votes exprimés en battant son adversaire au deuxième tour, le vice président sortant Joseph Boakai, 73 ans.



Son cheval de bataille est de lutter contre la pauvreté et la corruption. Ses adversaires lui reprochent son inexpérience politique. Né un certain premier octobre de l'année 1966 à Monrovia, l'ex Star du PSG et de AC Milan, George Weah, est devenu dans les années 90 l'un des plus grands footballeurs africains, le seul du continent à avoir obtenu le ballon d'or en 1995 et le titre du meilleur joueur évoluant en Europe pour la même année.



Consultant au sein de beIN Sport, George Weah n'avait pas quitté le monde du football et les plateaux de télévision malgré son implication en politique depuis 2005 dans son pays.