L'hôpital Sainte Anne rebaptisé en Hôpital Sainte Anne Hidalgo

Des conseillers techniques au gouvernement demandent que la Maire de Paris soit distinguée pour son action en faveur des Parisiens les plus fragiles.Une façon, en quelque sorte, de louer son action en matière d'accès au logement social pour les Parisiens en attente depuis plusieurs années dans leur arrondissement sans succès, le retour à la gratuité des transports pour les Seniors Parisiens, la réforme de la carte des bus RATP pour des trajets mieux adaptés aux besoins des Parisiens, le respect du droit des pères Parisiens coupés de leurs enfants face à des mères abusives, sans oublier l'ouverture de tous les bâtiments vides de la Ville de Paris aux SDF et sans abris, ..., la liste est longue et elle est peu connue du grand public.L'idée aurait eu un large écho, au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, auprès des administrations chargées de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de la protection sociale.C'est donc avec la certitude que cette idée sera bien accueillie par l'Hôtel de Ville que l'information a été transmise au JDD pour publication, sans prévenir en amont ni Anne Hidalgo ni les élus du conseil de Paris, du scoop : l'hôpital Sainte Anne serait bientôt rebaptisé en Hôpital Sainte Anne Hidalgo.L'Etat se préparerait à envoyer les invitations à tous les corps constitués pour la cérémonie. Marcel Campion , pas rancunier, prendrait en charge l'orchestre et le chapiteau.