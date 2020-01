La CGT ASPS donne l'alerte sur la police municipale à Paris

Le syndicat CGT ASPS (Accueil, Surveillance, Prévention, Sécurité) n'y va pas par quatre chemins avec l'équipe municipale, à la veille du renouvellement des 527 élus Parisiens, 163 mandats de conseillers de Paris et 364 conseillers d'arrondissement dans la totalité des 20 arrondissements.



Tout y passe : la propreté, les sans-abri, les trottoirs, les incendies, l'uniforme, les métiers, avec un leitmotiv : "Pourquoi ne pas avoir trouvé une solution humaine" pour atténuer tout ce qui ne fonctionne plus à Paris ?



La CGT ASPS en profite pour livrer sa "recette" : "Remettez dans les services le nombre de fonctionnaires nécessaires selon les fonctions adaptées sur la voie publique et dans les Espaces Verts, ainsi que dans tous les domaines nécessaires au bien être des Parisiens et des touristes" , avant de conclure par"le mieux serait probablement de faire un vrai sondage auprès des Parisiens".



Le prochain "vrai sondage" est prévu le 15 mars 2020 lors du 1er tour des élections municipales. La Ville de Paris emploie environ 50.000 agents.