La Gare du Nord, cible des Questions d'Actualités au conseil de Paris

Un tir groupé de plusieurs élus de groupes politiques différents et parfois opposés vise la transformation prévue de la gare du Nord, les uns soutenant le projet, les autres réclamant sa révision, tout en reconnaissant, tous, que cette gare est "essentielle" en vue des Jeux olympiques de 2024. Le projet retenu par la SNCF faisant la part belle aux commerces, la majorité municipale tangue dans ses relations avec sa majorité car le projet apparaît soudainement comme "le contraire de ce qui est nécessaire".



Le projet de rénovation de la plus grande gare d’Europe a été validé le 9 juillet 2018. En décembre 2018, le conseil de Paris a voté un voeu relatif à la mise en œuvre du projet Gare du Nord 2024 par la SNCF Gares & Connexions suite à une étape de concertation étroite avec les publics concernés par le projet.



En juillet 2019, revirement complet. Dans une tribune publiée dans Le Monde par l'adjoint à l'urbanisme Jean-Louis Missika et la maire du 10e arrondissement Alexandra Cordebard, les deux élus écrivent que "la Ville de Paris ne sera pas aux côtés de la SNCF pour défendre le projet commercial". Selon eux, "la dimension commerciale ne doit pas prendre le dessus sur les services rendus aux usagers".



Au conseil de Paris le 2 octobre 2019, Anne Hidalgo explique elle-même : "le projet de rénovation de la gare du Nord, nous le portons depuis très longtemps (...) depuis mon élection. Un premier projet, présenté par la SNCF, montrait un projet sur lequel nous devions avancer ensemble, Mairie de Paris et la SNCF (avec) l'architecte Willemotte. Puis en 2017, le projet a été abandonné par la SNCF qui considérait qu'il fallait que le projet soit plus rentable. (...) Le projet de centre commercial à la Gare du Nord n'est pas acceptable (...) on va continuer à travailler et à avancer".



A l’horizon 2024, si les délais sont tenus, la Gare du Nord va tripler de taille. Ceetrus (groupe Auchan), accompagné de l’architecte Denis Valode (Valode et Pistre architectes ) vont conduire une transformation majeure avec une galerie de 18 mètres de large sur près de 300 mètres appelée à proposer de nouvelles fonctionnalités ferroviaires et pour les bus, des services et des commerces. La rénovation se veut aussi importante que celle menée en 1864 par l’architecte Hittorff ayant collaboré aux travaux du Baron Haussmann.