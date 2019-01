La Maire de Paris annonce un Big Bang dans les transports publics la veille des voeux aux élus

Dans un communiqué du 9 janvier 2019 en soirée, faisant suite à un article dans Libération , Anne Hidalgo veut rendre les transports en commun gratuits pour les enfants et à tarif très réduit pour les adolescents parisiens à partir de septembre 2019. Ces mesures découlent d’un rapport qui lui a été remis le jour même par trois de ses adjoints. Avec ce rapport, la Maire de Paris écarte les arguments de ceux qui, dans sa majorité et dans l'opposition Parisienne de gauche, réclamaient la gratuité pour tous à Paris, à l'image d'autres villes en France. Vingt-sept communes de moins de 50 000 habitants et Dunkerque avec 89 000 habitants offrent actuellement la gratuité des transports à tous financée par les taxes et impôts locaux ainsi que les revenus publicitaires.En mars 2018, Anne Hidalgo avait chargé son premier adjoint Emmanuel Grégoire et ses adjoints Jean-Louis Missika et Christophe Najdovski d’une étude sur la tarification des transports en commun, avec un double-objectif :, en analysantla question de la gratuité totale qui avait fait la Une des médias en 2018 dans les villes qui ont opté pour ce choix d'ordre social, économique et politique., expliquait-elle.