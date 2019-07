La Mairie de Paris fait la chasse aux pièces mansardées

Une erreur de relevé cadastral a évité une mise à la rue en plein hiver. Le signalement aux services de l'Etat provenant du service technique de l'habitat de la ville de Paris au mois de novembre 2018 vient de connaître son épilogue en pleine alerte à la canicule. Dans le 9e arrondissement de Paris, derrière les Grands Boulevards sur la rue Bergère, un propriétaire vient d'être sommé par les forces de l'ordre de cesser de louer le bien qu'il possède situé au 6e étage d'un immeuble.



Les caractéristiques du bien mis en location : une pièce fortement mansardée avec une surface au sol de 8,82 m2 se réduisant à 2,23 m2 pour 1,80 m de hauteur sous plafond.



Si le propriétaire en infraction ne s'exécute pas, il risque une amende et des pénalités et il s'expose également à des peines complémentaires pouvant aller jusqu'à des confiscations.

Il lui incombe de reloger son locataire qui est lui-aussi averti par les forces de l'ordre afin qu'il quitte ce qui lui tient de "logement".

Le propriétaire peut former un recours gracieux auprès du Préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé pour contester la décision prise par les services de l'Etat.