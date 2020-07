Dans une note rédigée par un conseiller du Président de la République François Mitterrand, il est écrit à propos de Gaston Flosse qu’il est « Le premier indépendantiste du territoire » (1).



Depuis 1984, date du premier statut d’autonomie interne, « Gaston Flosse ne cesse de demander l’élargissement du statut d’autonomie de la Polynésie française », faisant réagir à l’époque le Tavini Huiraatira qui l’accuse de faire de la « démagogie » (2).



En 1985, un premier « Amuitahiraa no Porinetia (l’union pour la Polynésie) est lancé entre plusieurs partis, sans le parti indépendantiste le « Tavini Huiraatira » qui n’a pas encore de membres à l’assemblée territoriale - ce sera le cas en 1986.



A cette époque (toujours en 1985), Gaston Flosse propose, à 54 ans, le modèle des Îles Cook de « statut d’indépendance associée », ou « self-government », avec la Nouvelle-Zélande.



Le 25 juin 2020, Gaston Flosse, 89 ans, va plus loin, en réunion publique pour le 2e tour des élections municipales à Papeete en soutien au jeune indépendantiste Tauhiti Nena, 52 ans :



1) la transformation du Tahoeraa Huiraatira (précédemment “Union Tahitienne - UNR”) en “Amuitahiraa no te Nuna’a Ma’ohi” (l’union du Peuple Ma’ohi) ;



2) sur cette base, la Polynésie française doit passer au stade supérieur : la souveraineté avec une association.



Il indique volontiers que Tauhiti Nena affiche cet objectif depuis qu’il est entré en politique, renforçant les liens entre les deux hommes. Tauhiti Nena deviendrait le numéro deux de « l’Union du Peuple Polynésien ».



Gaston Flosse annonce le changement du « Tahoeraa Huiraatira » en « Amuitahiraa no te Nuna’a Ma’ohi » lors du prochain congrès de son parti, prévu le 29 août.

“Il sera ouvert à tous”, précise-t-il.



Après avoir fait part à l’assistance de son analyse sur les limites atteintes par le statut d’autonomie interne de la Polynésie française, Gaston Flosse lancera, sur la base de “ l’Union du Peuple Ma’ohi”, la transformation de la collectivité d’outre-mer en « Pays souverain associé à la France ».

“Et si on n’est plus content de la France, on pourra arrêter quand on veut”, indique-t-il simplement, en expliquant qu’il faudra être associé à un autre pays.