La République En Marche n'a pas encore fini de modifier l'électorat de la gauche, du centre et de la droite

Et si En Marche permettait aux partis traditionnels de balayer devant leur porte et de remettre un peu d'ordre dans leur vie et leurs idées ?



Les résultats le montrent : Emmanuel Macron et son mouvement En Marche transformé en La République En Marche ont réussi à séduire des électeurs à gauche, au centre et à droite. Il n'y a que le Rassemblement national qui les devance à l'occasion des élections européennes le 26 mai 2019. La France Insoumise a été mise K.O.



Après l'élection d'Emmanuel Macron il y a deux ans, dans un contexte suite à une succession d'événements, depuis des décennies, qu'il n'est plus besoin de rappeler, les électeurs Parisiens, comme l'ensemble des Français, ont donné une majorité présidentielle au nouveau pouvoir politique, comme c'est devenu l'usage.



Deux mois après les élections présidentielles, les premiers scores de LREM aux législatives détonnent : + 2 points dans le 5e arrondissement, par exemple, et jusqu'à + 19 points dans les 8e et 16e arrondissement. Il apparaît au grand jour que chez Les Républicains, ceux qui se disent de droite ne le sont pas, ou plus, forcément ; même constat dans les partis de gauche où l'on déplore la fuite des votes pour En Marche.



Les scores n'augmentent pas à l'occasion des élections européennes : il diminue même nettement, à une exception près, par rapport aux résultats des élections législatives. Entre juin 2017 et mai 2019, après l'affaire Alexandre Benalla, après le mouvement des Gilets Jaunes et suite à l'organisation du Grand Débat national, le parti présidentiel enregistre une baisse de - 5 points dans les 4e et 5e arrondissements, et une chute de - 13 points dans les 2e et 3e arrondissements. Il enregistre aussi une hausse de + 5 points dans le 7e arrondissement. Dans le 6e arrondissement avec 44 % de votes pour LREM en 2017 et 2019, le parti présidentiel reste stable ainsi que dans le 16e arrondissement avec + 1 point sur la même période.



Au vu du tableau ci-dessous, il est probable les défections à gauche comme au centre et à droite en faveur du parti présidentiel ne soient pas encore terminées. Il semble qu'il soit bien parti pour remporter la Mairie de Paris en 2020, sauf bien sûr, événement nouveau, imprévu et majeur d'ici là.