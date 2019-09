« La République est une et indivisible » depuis 227 ans

Tallien intervient : « Oui, l’ordre du jour doit mettre fin à ses scandaleuses discussions. Décrétons le salut de la République, et laissons-là les individus ! »



Sous des applaudissements répétés, la Convention aborde enfin l’ordre du jour et la proposition de Couthon : « Je demande que la Convention décrète l'unité de la République ».



La menace sur les députés de Paris et particulièrement sur Robespierre et Marat a ainsi été détournée par l’émotion et par la discussion sur l’unité et l’indivisibilité de la République.



La Convention est la troisième assemblée de la Révolution française.

Les députés doivent préparer une nouvelle Constitution. La précédente est du 3 septembre 1791 sur laquelle Louis XVI a prêté serment le 14 septembre. Préparée par l’Assemblée Constituante de 1789 elle établissait une monarchie constitutionnelle. Mais depuis le 10 août 1792, le Roi est suspendu et depuis le 21 septembre la royauté abolie.



Or, la Constitution de 1791 énonce dans son article 1 du Titre II sur la division du Royaume : « Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons ».



Alors que la France vient de devenir République, la logique est de poser la question de son organisation d’autant qu’il existe des aspirations au fédéralisme au sein du pays et des élus de province. Quant a la devise « Une nation, une loi, un roi », elle ne peut plus recevoir application.



Couthon, député du Puy de Dôme, montagnard virulent, ami de Robespierre, lance le débat sur l’unité de la République. Le girondin Gensonné réclame qu’on précise « l’égalité de toutes les sections de la République ».



Alors plusieurs députés interviennent. L’un préfère « parties » à « sections », un autre « l'égalité politique entre les parties intégrantes de la République », un troisième observe « qu'il est dangereux de décréter à la volée des principes aussi importants », et il « demande le renvoi au comité pour en présenter la rédaction précise ». Bref, le débat se déroule à l’aune du parlementarisme. Merlin, Danton, Barère et d’autres députés participent aux discussions et proposent des formules.



Dans les débats précédents où Robespierre et Marat avaient été accusés, Danton, puis Robespierre avaient précisé leur pensée, sentant bien que la discussion de l’ordre du jour était le moyen de détourner la tempête qui traversait l’Assemblée et qui risquait de les emporter.