La SOLIDEO placée sous la tutelle de trois ministères, qu'est-ce que c'est ?

La SOLIDEO est chargée de superviser la livraison 39 projets d’infrastructures, la maitrise d’ouvrage du village olympique et paralympique et du village des médias, nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, pour une livraison de l’ensemble des équipements à l’automne 2023.



Présidente : Anne Hidalgo.

Directeur général exécutif : Nicolas Ferrand.

Directrice générale-adjointe : Isabelle Vallentin.



SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES (SOLIDEO)

Livraison des ouvrages Olympiques et suivi de la réalisation des opérations d'aménagement en lien avec l'organisation des jeux Olympique et Paralympiques 2024.

RCS 834 553 729 Paris

Forme juridique : Etablissement public à caractère industriel et commercial.

Activité : Administration publique (tutelle) des activités économiques.

Début d'activité le 27 décembre 2017.

Immatriculée au registre du commerce de Paris le 11 janvier 2018.

Siège : Dijop Hôtel de Cassini 32 rue de Babylone 75007 Paris.



Particularité : Société non tenue de déposer ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce de Paris.