La Ville de Paris au tribunal pour la suspension de sa décision anti-Grande Roue place de la Concorde : le compte-rendu d’audience

Le Président : « Pour la Ville de Paris, il n’y a qu’un avocat ? »



Maître Régis Froger : « Un seul. Je vais faire 3 observations.

Sur l’urgence, un point sur lequel on passe totalement sous silence et je ne l’ai pas assez écrit. La société Fêtes Loisirs met en vente sa roue en juin 2014. Il n’y a pas d’appel à projet. Elle se vend en février 2015. En décembre 2016, elle fait la Grande Roue. Elle ne sait pas qu’il y aura un appel d’offres. Et sur cette base, elle accepte de postuler à une convention avec une durée de 2 ans, et peu importe qu’il y ait eu une convention de 6 ans avant.



Ces mots ont un sens et c’est très clair. Pourquoi, si c’était absolument indispensable, pourquoi avoir accepté cette convention de deux ans renouvelable deux fois ? Donc la situation d’urgence lui est imputable (…)



La société Fêtes Loisirs est un groupe de sociétés avec différents associés et Marcel Campion est l’actionnaire principal. Dans le bilan, je n’a pas vu écrit qu’elle avait des dettes auprès de Marcel Campion et du Monde Festif (…) Une incidente : le Monde Festif (…) est une association à but lucratif.



Deuxième élément (…) la Grande Roue, avant même cette convention du 4 juillet 2016, a déjà eu un certain amortissement (…)

Troisième élément sur l’urgence, je l’ai déjà écrit : je ne comprends pas pourquoi la Grande Roue ne peut pas amortir ailleurs. On dit que la Grande Roue a été faite spécifiquement pour la Place de la Concorde, elle est démontable, transportable, donc elle peut aller sur d’autres lieux en France ou ailleurs car il y a la libre circulation en Europe (…)



Comme vous avez évoqué les comptes-rendus du conseil de Paris, lisons-les (…)



Donc j’ai du mal à voir où et l’urgence.



Sur l’absence d’intérêt général, j’ai un droit à administrer mes biens (…) 650 m2, ce n’est pas rien (…) la Ville de Paris souhaite valoriser son domaine public différemment.



On dit que la Ville de Paris traite avec désinvolture les décisions du Tribunal administratif sur la perspective : on ne dit pas le contraire. C’est un élément de contexte. La place de la Concorde est un site exceptionnel.



En revanche, je rappelle que dans son ordonnance du 21 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté la requête du Monde Festif qui voulait installer au pied de la Grande Roue d’autres manèges.



Donc la question qui vous est posée a déjà été largement tranchée.



Sur la réalité de la sécurité publique, la menace est réelle. Il ne s’agit pas d’instrumentaliser.



On dit qu’il n’y a pas de menace sur la place de la Concorde mais c’est une des sites touristiques, comme la Grande Roue de Londres, ou la Tour Eiffel qui va être entourée d’un mur contre les balles.



Donc la réalité d’un intérêt général ne fait pas de doute.



Sur la jurisprudence Port-Vendres, c’était une mission de service public de protection des mineurs.



Sur la mesure en droit communautaire (…) si on suit le requérant, si on signe une convention de deux ans renouvelable deux fois et qu’au terme de la convention on n’a pas amorti son investissement, le titulaire du titre d’occupation pourrait rester dans les lieux au-delà des deux ans renouvelables deux fois. C’est contraire aux règles du domaine public, l’autorisation domaniale du domaine public est révocable à tout moment. Et ce serait contraire au principe de liberté contractuelle, il faut assumer les risques ».

​

Dans « une dernière observation conclusive », le conseil de la Ville de Paris aborde notamment l’office du juge et l’intérêt à agir.