La bataille pour Paris a commencé

Eric Azière, président du groupe UDI - Modem et élu du 14e arrondissement, démarre par des remarques sur la forme de l'organisation du débat sur la propreté en conseil de Paris :



"C'est scandaleux, Anne Hidalgo veut faire une quatrième intervention sur la propreté (...) on a une véritable opération de camouflage. Elle commence par une communication, elle fait suivre ça par deux instrumentalisations, par la conférence de la jeunesse et le conférence citoyenne, et enfin le rapport de la MIE. La Maire fait sa communication sur le temps qu'elle veut c'est-à-dire qu'elle met tout sous le tapis. C'est pathétique, Anne Hidalgo sait que les Parisiens sont très réactifs sur la propreté, si Paris était propre ça se saurait, elle mesure l'ampleur du désastre et elle veut noyer le débat sous un flot d'interventions, pour délayer ce qu'il pouvait y avoir de fort dans les conclusions de la Mission d'Information et d'Evaluation (MIE) sur la propreté à Paris (...) On est passé de la démocratie représentative à la démocratie participative puis à la démocratie justificative c'est-à-dire 'j'auto-justifie mes erreurs ou ma politique' avec des instruments qui sont ceux de la démocratie participative".



Concernant les rats, il faut éviter les aires de pique-niques dans les jardins à Paris. Il a rencontré des spécialistes de la dératisation et "inutile de vous dire que si on veut sérieusement s'en occuper, on a les interlocuteurs".



Pour Edith Gallois, élue du 13e arrondissement, "Anne Hdialgo n'est pas sincère car la saleté c'est une pollution. Elle n'est pas une bonne maire. Elle n'est pas la maire du quotidien."



Eric Azière termine les 20 minutes alloués à son groupe par les pertes de la Ville de Paris : les pertes publicitaires suite à un recours devant le conseil d'Etat. La somme devrait s'élever à un total à 78,3 millions d'euros : "que les Parisiens s'attendent à compenser cette perte d'une façon ou d'une autre !"