La chasse à la taupe à l'Hôtel de Ville

Des magistrats financiers de la Chambre régionale des comptes Île-de-France présument l'existence d'une infraction de favoritisme et saisissent le Parquet National Financier.Le Canard Enchaîné, sans doute informé par la taupe de la Mairie de Paris, publie des articles à charge. Le Point diffuse un article sur le contenu du rapport d'observations provisoires sans que celui-ci ait été soumis aux personnes visées pour qu'elles puissent répondre aux magistrats financiers.La taupe connaît-elle une galerie souterraine qui mène à l'Elysée ?e est encore là-bas. Quatre jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, le président de la République, son premier ministre, et trois membres du gouvernement signent le 19 avril 2017 une ordonnance afin d'assurer la transparence et l'égalité de traitement des candidats potentiels à l'occupation du domaine public des personnes publiques pour l'exercice d'activités économiques par une publicité préalable à la délivrance d'un titre d'occupation temporaire du domaine public.En l'absence de toute autre proposition concurrente à l'issue d'un délai imparti par la Ville de Paris, le pétitionnaire pourra recevoir un titre l'habilitant à occuper le domaine public concerné.Lors des élections de mai et juin 2017, la terre tremble. Il semble que les galeries qu'empruntait la taupe de la Mairie de Paris se sont éboulées. Suite à l'élection d'à la présidence de la République, le gouvernement du Premier ministrepublie une circulaire le 19 octobre 2017 afin de préciser les modalités d’application de l'ordonnance du 19 avril 2017 aux besoins spécifiques des professionnels du cirque et de la fête foraine, avec la mise en place d'une procédure de publicité simplifiée pour les occupations de courte durée des demandes d'installation des forains et des cirques.Concrètement, si un accord de gré à gré a été passé entre la Ville de Paris et la société Fêtes Loisirs propriétaire de la Grande Roue, c'est parce que l'appel à projet préalable avait été infructueux