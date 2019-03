La course de la Saint Valentin au parc des Buttes Chaumont pour rencontrer l'âme soeur

Samedi 16 février a lieu au parc des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement du même nom, la vingtième édition de la Course de la Saint Valentin. Le cadre bucolique unique de ce parc se prêt à merveille à cette compétition qui se déroule dans la joie et la bonne humeur et propose de courir en couple, mais aussi en célibataire, car c'est aussi l'occasion de rencontrer l'âme sœur !

Une course ouverte à tous

En effet, la course n'est pas réservée aux seuls couples qui se lancent dans un trajet de 5 kilomètres, les participants préférant courir en solo peuvent choisir l'autre tracé qui s'étend sur 10 kilomètres.

Les distances peuvent paraître courtes mais le parc des Buttes Chaumont est tout en dénivelés et les coureurs vont pouvoir tester leur endurance et leur souffle.

Cet événement est organisé depuis sa création par les FrontRunners de Paris, un club de course à pied gay friendly de la région parisienne. Les fondateurs souhaitent rassembler les amoureux de tous horizons comme chaque année et fêter la Saint Valentin comme il se doit, dans un esprit festif et bienveillant.

C'est l'occasion pour certains de découvrir le parc, et pour d'autres de revenir dans ce havre de verdure que les Parisiens connaissent bien.

Inscrivez-vous !

Faites une parenthèse dans l'hiver et préparez votre jogging et vos baskets, il est temps de sortir au grand air et de rejoindre l'Opération Cupidon !

Vous pourrez courir en solo ou en duo avec votre moitié. Vous pouvez même venir seul et compter sur l'équipe des FrontRunners de Paris pour vous trouver un partenaire, le temps de la course, ou plus si affinités… La Saint Valentin est aussi un jour propice aux rencontres !

Après la course et à partir de 22 heures, la fête continue sur la péniche La Balle au Bond, face au Louvre !

Rendez-vous au gymnase Jean Jaurès samedi 16 février à partir de 8 heures !