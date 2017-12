Le Justicier de Noël rue de Rivoli

Et bien oui...encore un délit de fuite, je suis toujours là quand il y a de l'action. C'était parti pour une bonne journée, j'avais mis mon costume de Père Noël pour une nouvelle vidéo. Les gens étaient content de me voir habillé comme ça et de leur faire coucou. C'est après la Place Vendôme que cette scène dramatique arrive. Comme la dernière fois, je me devais d'essayer d'arrêter cette personne. J'ai eu des nouvelles de l'accidenté et il se remet sans trop de mal....

Chris RS, "Délit de fuite, le Justicier de Noël", Paris le 15 décembre 2017 sur You Tube.





Tout s'est bien passé hormis pour le piéton renversé. Chris RS n'est pas un "vengeur masqué" et ne devrait pas être inquiété par la justice. Une histoire de Noël qui se finit bien en somme, une histoire des Temps modernes, version 2017.





Epoustouflante, cette course poursuite, en moins de 5 minutes, surpasse celles tournées en plein Paris dans beaucoup de films à gros budget. A deux reprises, il arrive à moto à arrêter la voiture... qui repart aussitôt en trombe dès qu'il met le pied à terre. Il veille à ce que la conductrice ne perde pas ses nerfs et l'enjoint à rester calme.Visionnez cette course poursuite hallucinante dans la vidéo réalisée par Chris-RS, motard en tenue de Père Noël et témoin, avec sa caméra qui filme, d'un accident de la circulation avec délit de fuite présumé : LA VIDEO