Le Prix Nobel de Chimie à Paris pour le lancement de l'Année internationale du Tableau périodique des éléments chimiques

Il y a 150 ans le scientifique russe, Dmitri Mendeleïev, établissait le Tableau périodique des éléments chimiques.



L'ONU a décidé de fêter l'événement, le Tableau périodique des éléments chimiques étant "l'une des réalisations les plus importantes et la plus influente de la science moderne reflétant l'essence non seulement de la chimie, mais aussi de la physique, de la biologie et d'autres disciplines des sciences fondamentales".



Ce tableau représente tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leurs propriétés chimiques. Il est un référentiel universel.