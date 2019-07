Le prix du timbre augmente de dix centimes Dans un communiqué, la Poste annonce une augmentation de 10 % du prix des timbres rouges et verts en 2020.

La Poste justifie la hausse du prix du timbre par la baisse du volume de lettres à acheminer. A ce rythme de +10 % l'an, le prix du timbre franchira la barre symbolique de 2 € en 2026.

La Poste, société anonyme à capitaux détenus par l'Etat à 100 % depuis mars 2010. Depuis le début des années 2000, la Poste n'a plus le monopole de l’acheminement et de la distribution du courrier en France. Si son volume de lettres à acheminer diminue, ce n'est pas le cas des publicités de plus en plus nombreuses à être déposées dans les boîtes aux lettres.



Le prix du timbre pour une distribution à J + 1 jour ouvrable suivant (timbre rouge pour une lettre prioritaire) augmentera d'un peu plus de 10 % au 1er janvier 2020 soit un timbre rouge à 1,16 euros.



Le prix du timbre pour une distribution à J + 2 jours ouvrables suivants (timbre vert pour une lettre au tarif lent) passera de 0,88 € à 0,97 €.



Dans son communiqué, La Poste minimise la hausse de + 10 % :

« Les tarifs courriers augmenteront de 4,7 % en moyenne (...) les tarifs des Colissimo pour les affranchissements domestiques des particuliers augmenteront de 2 % » La Poste, communiqué du 25 juillet 2019.



Entre 1990 et 2001, le prix du timbre avait augmenté de 9 centimes en 12 ans :

En 1990, le prix du timbre était de 2,50 Francs Français, soit 0,35 €.

En 2001, au moment du passage à l'euro, le prix du timbre était de 0,46 €.



Une première en 2019 ! Le 1er janvier 2019, c'est une première : le prix du timbre dépasse le prix symbolique d'un euro.



Le prix du timbre rouge pour une lettre prioritaire délivrée à J + 1 jour ouvrable est passé de 0,95 € à 1,05 €. Une augmentation d'un peu plus de 10 %.



Le prix du timbre vert pour une lettre au tarif économique pour une distribution à J + 2 jours ouvrables est passé de 0,80 € à 0,88 €.

Flash-back en 2018 Du 1er janvier au 31 décembre 2018, la hausse avait été de près de 12 % pour le timbre rouge pour une lettre prioritaire : de 0,85 € à 0,95 €.



Le timbre vert, pour une distribution dans les deux jours ouvrables qui suivent l’envoi, avait subi une augmentation de 10 %, passant de 0,73 € à 0,80 €.

Et en 2026 ? en 2021 : le prix passerait de 1,16 € à 1,27 €

en 2022 : le prix passerait de 1,27 € à 1,40 €

en 2023 : le prix passerait de 1,40 € à 1,54 € : le prix du timbre dépasserait le seuil symbolique de 1,50 €

en 2024 : le prix passerait de 1,54 € à 1,70 €

en 2025 : le prix passerait de 1,70 € à 1,87 €

en 2026 : le prix passerait de 1,87 € à 2,05 € : le prix du timbre dépasserait le seuil symbolique de 2 €

etc... A ce rythme de +10 % l'an, les prix futurs du timbre seraient les suivants :



