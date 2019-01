Le sanctuaire de Lourdes lance l’année Bernadette

« Bernadette a traversé la pauvreté matérielle mais aussi celle du corps, alors qui mieux qu'elle pour guider les gens dans toutes les pauvretés intellectuelles, psychologiques ou sociales dans lesquelles ils peuvent sombrer ».

Mathias Terrier, directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, le 6 janvier 2019 à l'AFP.

A ce jour, 70 guérisons miraculeuses, suite aux invocations de, ont été reconnues par l'Eglise catholique à Lourdes.Le Père André Cabes, recteur du sanctuaire de Lourdes, lancedepuis le Palais des Congrès de Lourdes le dimanche 6 janvier 2019. L’année marque le 175e anniversaire de la naissance de Bernadette et le 140e de sa mort.La municipalité de Lourdes et son maire Josette Bourdeu ont également prévu un programme d'activités. Avec un nombre de touristes en baisse de 30 % depuis 2017, passant de 800 000 à 575 000 visiteurs, les retombées économiques représentent une manne non négligeable pour les finances de la commune et la bourse des commerçants et salariés. Le sanctuaire quant à lui ne touche aucun pourcentage sur la vente des articles vendus par les marchands et il ne reçoit aucune aide publique non plus : il vit exclusivement des dons des pratiquants catholiques et des croyants.L'année d'hommages à Bernadette est placée sous le thème de. Le directeur de la communication du sanctuaire reconnaît qu'il peut interpeller.Dans le programme : un grand colloque sur la pauvreté du 8 au 11 février, la diffusion d'un film documentaire sur lesen mai et un spectacle musical le 1er juillet.