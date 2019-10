Les Portes Ouvertes des Ateliers des Artistes d’Anvers aux Abbesses le 3e week-end de novembre

87 artistes plasticiens exposent

Les ateliers sont situés entre la Notre-Dame de Lorette, Montmartre et Barbès. La Butte Montmarte a toujours été réputée pour avoir accueilli des artistes : Utrillo, Valadon, Toulouse-Lautrec et bien d'autres ont bâti sa renommée. Aujourd'hui encore, le quartier regorge d'ateliers et foisonne de créativité. Les Portes Ouvertes permettent de découvrir les talents d'aujourd'hui, de s'intéresser à leurs oeuvres et de discuter avec eux.

"Nous sommes heureux de faire découvrir la richesse et la diversité du vivier artistique des artistes de notre association. Leurs sources d'inspiration sont multiples et les Portes Ouvertes sont un moment de partage et d'échange entre le public et les artistes" déclare Frédéric Ardiet, Président d'Anvers aux Abbesses.