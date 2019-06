Cette « oasis » au cœur de l’océan austral abrite et entretient l’une des plus fortes concentrations et diversités d’oiseaux et de mammifères marins au monde. Les paysages volcaniques grandioses, qui hébergent cette nature sauvage et foisonnante, forgent le caractère sublime du bien.

Couvrant plus de 672 000 km2, l’immensité du bien permet à la fois une large représentativité de la biodiversité australe et la protection de l’ensemble des processus écologiques essentiels au maintien de ces espèces. À ce titre, le territoire joue un rôle clé pour la bonne santé des océans à l’échelle planétaire, en particulier pour la régulation du cycle carbone.

Du fait de leur éloignement des centres d’activités humaines, les Terres et mers australes françaises sont des vitrines de l’évolution biologique extrêmement préservées et constituent un territoire unique pour la recherche scientifique, notamment pour le suivi à long terme des populations d’oiseaux et de mammifères marins et pour l’étude des effets des changements globaux.

Forte de ce patrimoine d’exception, la collectivité des TAAF, par le biais de la réserve naturelle et avec l’engagement de la communauté scientifique, a mis en place un système de gestion éprouvé et reconnu assurant son intégrité pour les générations futures.



Projet de décision : 43 COM 8B.6

Le TAAF ? Il regroupe les îles Kerguelen, l'archipel Crozet et les îles Saint-Paul et Amsterdam. Réserve naturelle, l'une des plus vastes aires marines protégées de la planète, ils font partie du territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) situé dans l'Océan indien.Le dossier, suivi par la collectivité dépendante du ministère des outre-mers, et défendu par Ségolène Royal,, devrait connaître une issue favorable à Bakou en Azerbaïdjan.Le Comité du patrimoine mondial note dans son projet de décision :L'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO serait un appui aux actions menées depuis plus de 10 ans par la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en faveur de la conservation des colonies d'oiseaux et des mammifères marins. Avec près de 673 000 km2, les TAAF constituent le plus grand bien proposé à l’inscription sur la liste du patrimoine de l'Humanité (cf. pièce jointe).