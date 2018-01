Les femmes et les hommes du Muay Thaï

Pour cette soirée, six combats professionnels et des rencontres internationales sont au programme.

Mohamed GALAOUI et Youssouf BINATE seront notamment opposés à des "NAK MUAY" Espagnols, ce terme thaïlandais désignant un boxeur de MUAY THAÏ.



En effet, après une année entière marquée par des combats en K1, revoici Mohamed GALAOUI en Muay Thaï.

Il fera ses retrouvailles face à l'espagnol Jonathan FABIAN dont le nom a été mis en lumière il y a quelques mois suite à son combat décisif perdu aux poings au "YOKKAO" contre le Thaïlandais SAENCHAÏ, considéré comme l'un des meilleurs combattants de Muay Thaï de tous les temps. Le YOKKAO est LE short de boxe Thaï et K1 en satin et carbone fabriqué main du Royaume de Thaïlande, le nom officiel de la Thaïlande, de la célèbre marque Yokkao.



L'Espagnol avait par ailleurs affronté et perdu également aux poings contre le français Mouim ISSILAHY en 2013 pour le titre européen WKA.



Par ailleurs, Fabian sera accompagné de son coéquipier Pedro RUIZ qui lui se mesurera à l'infatigable Youssouf BINATE, qui a débuté sa saison avec trois victoires dans les bagages.



La troisième rencontre internationale de cette soirée , c'est celle qui opposera le Français Yunes BENABDELOUAHED à l'Algérien Ghilas BARACHE. Ce dernier champion d’Afrique est lui aussi un ancien adversaire de SAENCHAI. Il est à la recherche d'un titre dans les règles du Muay Thaï.