Les joueurs africains de l'année au CAF Award 2017 au Ghana

Du beau monde attendu le 4 janvier 2018 à Accra pour la cérémonie de récompenses des meilleurs acteurs de l'année du football africain.



Pour l'occasion, l'instance africaine a décidé d'inviter tous ceux qui ont été primés "joueur africain de l'année" depuis 1992.



D'abedi Pelé premier lauréat du ballon d'or africain depuis la prise en main par la CAF à Ryad Mahrez (vainqueur 2016), le tapis rouge sera certainement déroulé. Sont également attendus les Nigérians Emmanuel Amuneké, Nwankwo Kanu et Victoire Ikpeba, le quadruple vainqueur Samuel Eto'o fils et son compatriote Patrick Mboma, également quatre fois vainqueur Yaya Touré, Didier Drogba et le Sénégalais El Hadji Diouf.



A leur côté, on devrait retrouver le Libérian George Weah, le Marocain Mustapha Hadji, le Malien Frédéric Kanouté, le Gabonais Pierre Emerick, Aubameyang Frédéric et le Togolais Emmanuel Adebayor.



Sans oublier les légendes et acteurs qui ont contribué ces dernières années au développement du football continental. Cette année, c'est l'Egyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Aubameyang qui sont en lice pour "le joueur de l'année africain 2017".



La Confédération africaine de football (CAF) prévoit également inviter toutes les lauréates du prix " joueuse de l'année" : la Nigériane Asirat Oshoala, la Camerounaise Gabrielle Onguene et la Sud-Africaine Chrestina Kgatlana sont pressenties pour la récompense de la "joueuse africaine de l'année".