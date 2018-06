Mamoudou Gassama est Spider Man, l'enfant est Spider Boy

Les images ont fait le tour du monde ainsi qu'en témoigne cette vidéo qui résume l'histoire diffusée sur la chaîne Sky News grâce à @MDudishe. Samedi 26 mai 2018, un enfant de 4 ans était seul au domicile et son père était sorti en courses, selon des sources judiciaires, quand il tombe dans le vide. Il arrive à s'accrocher à la balustrade du balcon au 4e étage. La vidéo montre des voisins luttant pour empêcher l'enfant de tomber dans le vide et de s'écraser au sol.Le porte-parole du Parquet de Paris a déclaré que le père "fait l'objet d'une enquête pour avoir abandonné ses responsabilités parentales". Après avoir été mis en détention, il a été libéré "mais sera condamné en septembre", a précisé le porte-parole.L'enfant de 4 ans, lui, a été placé.Mamoudou Gassama, un malien âgé de 22 ans arrivé clandestinement en France il y a plusieurs mois, n'a pas résisté à son envie de sauver cet enfant, quitte à être repéré.Pour son acte héroïque, qui s'est bien terminé et pour l'enfant et pour lui-même, il a été reçu par Emmanuel Macron. Il a reçu des mains du président Français un document signifiant son "acte de courage et de dévouement" et la certitude d'être naturalisé français.Il a également trouvé un travail à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP). En tant que volontaire du service civique, il va intégrer l’équipage d’un véhicule de secours à victime en tant que 4e homme. Cette étape lui permettra de découvrir le métier de pompier et d’être formé pour porter secours aux habitants de Paris et de la petite couronne.Les Pompiers de Paris en profitent pour promouvoir le service civique de 10 mois, ouvert à tous de 18 ans à 25 ans