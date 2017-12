Marcel Campion et « la vérité vraie sur l'affaire de la Grande Roue »

« le Premier adjoint de la Ville de Paris Monsieur Bruno Julliard s'est attaché à faire supprimer le marché de Noël des Champs-Elysées (que 75 % des Parisiens regrettent d'après un sondage d'une semaine sur Le Parisien) ». Il « attaque aussi avec violence la grande roue, sans s'occuper des investissements importants, ni les 2000 emplois avec 250 commerçants dont 90 artisans de la Chambre des Métiers de Paris pour le Marché de Noël ».

​« Ce Monsieur règle ses comptes ? Mais quel compte ? »

« le cabinet de la maire qui était au courant de la construction de ma nouvelle Grande Roue, construction spécifique et inhabituelle pour un tel monument car la surface au sol est de 575 m² et le poids ne doit pas excéder 400 tonnes. À l’issue d’une réunion il m’a été proposé par l’exécutif une autorisation de gré à gré pour la période de l’euro 2016 et nous nous sommes entendus pour une période plus longue sur un loyer de 1 200 000 €, l’exécutif m’informant qu’un nouvel appel à projets serait relancé pour six années d’exploitation à partir de fin 2016 (ce qui a été fait étant le seul prestataire à répondre) ».

« Je ne céderai pas à ce système pervers de gens jaloux, intéressés et vengeurs ».