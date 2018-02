Marcel Campion fait trembler la Mairie de Paris

Avoir Marcel Campion à portée de stylo, de micro, d'appareil photo et de caméra vidéo, c'est une aubaine pour les journalistes. La tribune du public étant à proximité immédiate de la salle de presse et sa tribune réservée, le contact est direct, simple, chaleureux. Des interviews sont programmées.Mais le service de presse de l'Hôtel de Ville est formel : il est interdit à un non-élu de rencontrer les journalistes de la presse municipale en salle de presse. La salle de presse est réservée aux seuls échanges entre les conseillers de Paris présents au conseil de Paris et les journalistes. Il n'est pas non plus possible d'être interviewé à l'intérieur des bâtiments de l'Hôtel de Ville.La responsable de presse se tient dans l'embrasure de la porte de la salle de presse. «» commente Marcel Campion.La responsable : «». Marcel Campion : «». La discussion s'arrête là.Deux journalistes (l'AFP et Paris Tribune) sont autorisées à l'interviewer dans un couloir, micros acceptés mais sans photos ni vidéos. Voir le reportage vidéo : Rapport de la Cour des comptes au conseil de Paris : Marcel Campion écoute et parle