Martinique, Guadeloupe et La Réunion : les trois collectivités d'outre-mer spontanément citées par les Français

Dans cette étude, on apprend que les trois premières destinations ultramarines spontanément citées par les Français vivant en métropole sont la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion. Ce même trio se retrouve dans les liens personnels que les Français de l’Hexagone entretiennent avec les Français d’outre-mer. La Réunion se détache avec 18 % puis suivent la Guadeloupe et la Martinique avec 13 %.