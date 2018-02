« Métropole d’Intelligences » à la mairie du 15e arrondissement de Paris.

La Métropole du Grand Paris vous invite à l’évènement « Métropole d’Intelligences » du 5 mars 2018, organisé à la mairie du XVème arrondissement de la Ville de Paris. Cet évènement sera l’occasion pour la Métropole et les collectivités du Grand Paris de s’emparer des grandes problématiques du numérique afin de renforcer collectivement les politiques publiques qu’elles mènent sur le territoire métropolitain (introduction à 14h30 et débat dynamique à 15h « les communes du Grand Paris à l’ère du Big Data »).



En deuxième partie, cet événement permettra à la Métropole et aux collectivités du Grand Paris d’enrichir leurs projets grâce aux solutions proposées par Grand Paris Métropole Tech – la communauté des acteurs de l’innovation numérique métropolitains – (ateliers thématiques de 16h à 18h). Collectivités métropolitaines et startups pourront échanger et identifier ensemble des pistes d’expérimentation, et des partenariats possibles.