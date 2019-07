Municipales 2020 à Paris : Cédric Villani et Benjamin Griveaux se sont rencontrés

L'information est avérée et confirmée : la rencontre a bien eu lieu, Benjamin Griveaux et Cédric Villani se sont revus pour la première fois depuis l'audition par la commission d'investiture le 9 juillet, cf. Paris 2020 : Benjamin Griveaux et Cédric Villani vont mettre les points sur les i Cédric Villani ne soutient pas encore formellement Benjamin Griveaux et renvoie à ce qu'il avait annoncé le 11 juillet : il s'exprimera à la rentrée, au début du mois de septembre. Comme il l'avait annoncé, ce qu'ils se sont dits ne regarde qu'eux.