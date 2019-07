Municipales à Paris : Cédric Villani veut rassembler de l'écologie sociale à la droite progressiste

L'extrait :

Cédric Villani : C'est toujours fort et ce que nous avons construit, restera. Et ce que nous avons construit dont je suis si fier, nous allons le faire vivre collectivement.

Ruth Elkrief : Alors, sous quelle forme parce qu'il y a des gens qui vous tendent la main : Gaspard Gantzer qui est également candidat à la Mairie de Paris, qui dit "tout était déjà joué d'avance, malheureusement Hugues Renson et Cédric Villani se sont faits rouler dans la farine, etc, et il y a aussi Jean-Louis Missika !

Cédric Villani : Gaspard, avec la liberté de parole qu'on lui connaît !

Ruth Elkrief : Oui, mais, donc, vous allez faire alliance avec lui, vous allez continuer ? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre !

Cédric Villani : Vous en avez cité un autre, n'est-ce-pas ?

Ruth Elkrief : Je vous avais cité Jean-Louis Missika qui est, lui, l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'urbanisme, et comme je me souviens que vous étiez le président du comité de soutien d'Anne Hidalgo...

Cédric Villani : Oueille !

Ruth Elkrief : ... il dit "Cédric, ne pleure pas, reviens à la maison, on t'aime toujours !" Vous êtes un affectif, en fait !

Cédric Villani : Content d'apprendre qu'ils m'aiment toujours après toutes les critiques que je leur ai adressé. Mais ce n'est pas le plan ! Le plan, c'est précisément d'apporter, de contribuer à apporter du renouveau dans la vie politique, et à Paris. Et pour cela, comme je l'ai toujours dit, je pense, il nous faut du rassemblement, le plus large possible...

Ruth Elkreif : Est-ce que... On va se retrouver juste après cette pause...

Cédric Villani : ... avec un arc progressiste qui ira de l'écologie sociale à la droite progressiste. Et pour mettre en place les valeurs fondamentales de l'écologie au plus près des citoyens, mais porté par la rationalité et l'esprit scientifique.

Ruth Elkrief : Donc vous voulez incarner cet arc progressiste, c'est-à-dire que vous aurez une candidature...

Cédric Villani : Il faudra l'incarner, il faudra l'incarner.

Ruth Elkrief : ... que vous aurez une candidature, que vous ferez une candidature !

Cédric Villani : Ruth Elkrief, je vous l'ai dit...

Ruth Elkrief : Ben, franchement, j'essaie de comprendre !

Cédric Villani : L'expression viendra en septembre, on ne peut pas être plus clair. Je l'ai dit : je ne m'exprime pas sous la contrainte, je m'exprime le moment venu.