Municipales à Paris : coup d’envoi de la pré-campagne à droite avec Aimer Paris

"Vous n'êtes pas seul, et ce sentiment de ras-le-bol, il est fondé sur des faits objectifs. Ce n'est pas nous-mêmes qui imaginons cela dans notre coin tout seul. Quand on a une difficulté, comme la circulation, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire de façon collective. On va parler de l'existant, qui est décevant et catastrophique, mais on va surtout parler du futur. Car ça ne sert à rien, en réalité, de ressasser en permanence les problèmes de circulation, avec l'évaporation de la circulation sur les quais hauts, cela ne sert à rien de regretter que la Ville de Paris soit sale comme jamais elle ne l'a été. Jack Lang lui aussi le déplore, peut-être est-il candidat pour la Nième fois ? Quand il surgit comme ça, ça sent vraiment le roussi pour ceux qui sont déjà en place !"

Serge Federbusch, président de l'association Aimer Paris, ouvre la première réunion publique, le 7 juin 2018.

Dépassée par le succès : cinq cinquante personnes au bas mot assistent le 7 juin 2018 à la première réunion publique de la toute jeune association Aimer Paris, présidée par Serge Federbusch, organisée au Café du Pont Neuf dans le 1er arrondissement de Paris : "Cela ressemble à la Ligne 13 ! Il nous faut des pousseurs !"Le point commun entre les participants, dont beaucoup de représentants d'associations, est de se rencontrer pour échanger sur leur ressenti : la Ville de Paris non seulement ne serait pas gérée comme elle devrait l'être et son prestige, son organisation, son fonctionnement, ses finances et la qualité de vie laissent à désirer.