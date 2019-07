Municipales à Paris : le score d'En Marche ne faiblit pas dans le 6e arrondissement

Ce ne sont que des chiffres mais ils révèlent des informations. Dans le 6e arrondissement, le maire du secteur voudrait se lancer dans la campagne des élections municipales de 2020, et pourquoi pas devenir Maire de Paris A neuf mois des élections municipales, qu'indique l'analyse des scores de La République En Marche dans le 6e arrondissement ? Il indique qu'en mars 2020, l'électorat du 6e pourrait voter en faveur d'une liste LREM, comme il le fait depuis 2017.ira-t-il jusqu'au bout ? Quel serait son avantage s'il le faisait ?Aux municipales de 2014, il est élu pour la première fois dès le premier tour avec presqu'un tiers des inscrits et plus de la moitié des votes exprimés (30,33 % des inscrits et 7 766 votes soit 52,61 % des suffrages exprimés), avec une alliance UMP-UDI-MoDem dans un contexte favorable à la droite parisienne, avec un PS au plus bas sous la présidence deEn faisant monter les enchères sur sa candidature, il souhaite, au nom de l'ouverture d'esprit, terminer par le haut sa carrière politique, mais où ? Il y a l'Hôtel de Ville ou le Parlement. A 65 ans, cela fait 42 ans qu'il fréquente la mairie du 6e arrondissement avant d'y être élu maire il y a 25 ans à la faveur du décès du maire en fonction ex-sénateur de Paris.